Як змінився курс долара за час повномасштабної війни

Дані "Мінфіну" свідчать, що станом на 23 лютого 2022 року курс, який встановлював НБУ, склав 28,9877 гривні. А уже 24 лютого він зріс до 29,2549 гривні.

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За перший рік повномасштабної війни долар значно подорожчав. Станом на 24 лютого 2023 року курс НБУ сягав уже 36,5686 гривні.

Зверніть увагу! 9 жовтня 2024 року НБУ встановив курс на рівні 41,1756 гривні за долар.

Як може змінитися долар

НБУ контролює ситуацію на валютному ринку. Однак на подальше здорожчання долара вказує курс, встановлений у бюджетні на 2025 рік.

Нагадаємо! У бюджеті України на 2025 рік курс зафіксовано на рівні 45 гривень за долар. Проте це не означає, що валюта зросте до цього значення. Цей показник використовується саме для розрахунків.

Цьогоріч у бюджеті закладено:

середній курс – 40,7 гривні за долар;

на кінець року – 42,1 гривні за долар.

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу вказав, що у жовтні долар змінюватиметься так:

на міжбанку курс складатиме 41 – 41,6 гривні за долар;

на готівковому ринку: 41,2 – 41,8 гривні за долар.

Зараз регулятор допускає незначні коливання в межах режиму керованої гнучкості. Однак, НБУ уникає значних змін, зокрема, завдяки своєчасним валютним інтервенціям.