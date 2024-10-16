Переселенці можуть отримати компенсацію за теплопостачання: хто має право на таку допомогу

Переселенці, які вважаються вразливими особами, можуть отримати компенсацію за теплопостачання. Йдеться про жителів певних громад Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Донецької областей.

Кому надається така допомога

Благодійний фонд "Посмішка ЮА" повідомив, що ці виплати будуть надходити особам, які мають офіційний статус ВПО. За умови, що вони проживають у визначених населених пунктах.

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Така допомога надається переселенцям, які живуть у:

Харкові;

Запоріжжі;

Білозерській громаді Донецької області;

Добропільській громаді Донецької області;

Апостолівській громаді Дніпропетровської області;

Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.

Важливою умовою для отримання допомоги є те, що такі особи належать до певної категорії вразливості:

мають інвалідність;

мають хронічну чи важку хворобу (у тому числі психічний розлад);

старше 60 років;

належать до родини з трьома і більше дітьми до 18 років (до 23 років, якщо вони навчаються);

є одинокими головами домогосподарств та/або жінки, які є головними доглядальницями у сім’ї.

Також на цю допомогу можуть претендувати домогосподарства:

якщо у їхньому складі є особа, що втратила роботу у лютому 2022 року;

за умови, що вони перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування.

Зверніть увагу! Зареєструватись для отримання цієї допомоги можна за цим посиланням. Подати заяву треба встигнути до 12:00 18 жовтня.