Кому надається така допомога
Благодійний фонд "Посмішка ЮА" повідомив, що ці виплати будуть надходити особам, які мають офіційний статус ВПО. За умови, що вони проживають у визначених населених пунктах.
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Така допомога надається переселенцям, які живуть у:
- Харкові;
- Запоріжжі;
- Білозерській громаді Донецької області;
- Добропільській громаді Донецької області;
- Апостолівській громаді Дніпропетровської області;
- Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.
Важливою умовою для отримання допомоги є те, що такі особи належать до певної категорії вразливості:
- мають інвалідність;
- мають хронічну чи важку хворобу (у тому числі психічний розлад);
- старше 60 років;
- належать до родини з трьома і більше дітьми до 18 років (до 23 років, якщо вони навчаються);
- є одинокими головами домогосподарств та/або жінки, які є головними доглядальницями у сім’ї.
Також на цю допомогу можуть претендувати домогосподарства:
- якщо у їхньому складі є особа, що втратила роботу у лютому 2022 року;
- за умови, що вони перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування.
Зверніть увагу! Зареєструватись для отримання цієї допомоги можна за цим посиланням. Подати заяву треба встигнути до 12:00 18 жовтня.