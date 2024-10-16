Кому надається така допомога

Благодійний фонд "Посмішка ЮА" повідомив, що ці виплати будуть надходити особам, які мають офіційний статус ВПО. За умови, що вони проживають у визначених населених пунктах.

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Така допомога надається переселенцям, які живуть у:

Харкові;

Запоріжжі;

Білозерській громаді Донецької області;

Добропільській громаді Донецької області;

Апостолівській громаді Дніпропетровської області;

Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.

Важливою умовою для отримання допомоги є те, що такі особи належать до певної категорії вразливості:

мають інвалідність;

мають хронічну чи важку хворобу (у тому числі психічний розлад);

старше 60 років;

належать до родини з трьома і більше дітьми до 18 років (до 23 років, якщо вони навчаються);

є одинокими головами домогосподарств та/або жінки, які є головними доглядальницями у сім’ї.

Також на цю допомогу можуть претендувати домогосподарства:

якщо у їхньому складі є особа, що втратила роботу у лютому 2022 року;

за умови, що вони перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування.

Зверніть увагу! Зареєструватись для отримання цієї допомоги можна за цим посиланням. Подати заяву треба встигнути до 12:00 18 жовтня.