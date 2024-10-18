Понад 1 мільярд людей зараз живе у бідності: про що свідчать дані ООН

17 жовтня вважається Міжнародним днем боротьби за ліквідацію бідності. Відповідно до останніх досліджень, бідними вважаються більш як 1 мільярд людей.

У яких країнах найвищий рівень бідності

За даними ООН, в умовах крайньої бідності зараз знаходяться 1,1 мільярда людей. При цьому, майже половина з них – орієнтовно 455 мільйонів осіб, проживає у країнах, які охоплені конфліктами.

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Аналіз ООН охоплює період останніх 10 років. Дослідження стосується 112 країн світу з загальною чисельністю 6,3 мільярда людей. Додатковий аналіз ООН охопив 20 держав.

Які результати дослідження були отримані:

у країнах, де тривають війни 34,8% населення проживає у бідності;

у мирних країнах у злиднях проживає втричі менше – орієнтовно 10,9% громадян.

Цікаво, що дані ООН свідчать про зниження рівня бідності у 76 країнах світу.

Країни, що постраждали внаслідок збройних конфліктів мають такі проблеми:

25% від людей, що належать до бідної частини населення не мають доступу до електрики;

20,8% – відчувають проблеми з харчуванням;

17,7% – не мають доступу до дитячої освіти.

Зверніть увагу! Рівень дитячої смертності у країнах, що постраждали від конфліктів сягає 8%.

Хто найбільше страждає від бідності

Найбільше страждають від бідності – діти. Загалом по світу 27,9% неповнолітніх проживають у злиднях, дорослих набагато менше – 13,5% осіб.

828 мільйонів людей не мають змоги отримати належні санітарні умови. А 886 мільйонів осіб вимушені проживати у непридатному житлі.

Зауважте! Саме Афганістан ООН вважає країною з найвищим рівнем бідності. З 2015 по 2023 рік кількість людей, що належать до бідних у цій країні зросла на 5,3 мільйона.