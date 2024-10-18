В каких странах самый высокий уровень бедности

По данным ООН, в условиях крайней бедности сейчас находятся 1,1 миллиарда человек. При этом, почти половина из них – ориентировочно 455 миллионов людей, проживает в странах, которые охвачены конфликтами.

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Анализ ООН охватывает период последних 10 лет. Исследование касается 112 стран мира с общей численностью 6,3 миллиарда человек. Дополнительный анализ ООН охватил 20 государств.

Какие результаты исследования были получены:

в странах, где продолжаются войны 34,8% населения проживает в бедности;

в мирных странах в нищете проживает втрое меньше – ориентировочно 10,9% граждан.

Интересно, что данные ООН свидетельствуют о снижении уровня бедности в 76 странах мира.

Страны, пострадавших в результате вооруженных конфликтов имеют такие проблемы:

25% от людей, принадлежащих к бедной части населения не имеют доступа к электричеству;

20,8% – испытывают проблемы с питанием;

17,7% – не имеют доступа к детскому образованию.

Обратите внимание! Уровень детской смертности в странах, пострадавших от конфликтов достигает 8%.

Кто больше всего страдает от бедности

Больше всего страдают от бедности – дети. В целом по миру 27,9% несовершеннолетних проживают в нищете, взрослых гораздо меньше – 13,5% лиц.

828 миллионов людей не имеют возможности получить надлежащие санитарные условия. А 886 миллионов человек вынуждены проживать в непригодном жилье.

Заметьте! Именно Афганистан ООН считает страной с самым высоким уровнем бедности. С 2015 по 2023 год количество людей, относящихся к бедным в этой стране выросло на 5,3 миллиона.