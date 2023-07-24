Заробити багато можна не тільки в IT: у якій сфері отримують до 55 тисяч гривень в місяць
Попри те, що в Україні чимало населення отримує середню заробітну плату на рівні від 11 до 15 тисяч гривень, є спеціальності, де заробляти можна у декілька разів більше. Водночас вони не стосується IT-сфери.
Хто заробляє в Україні найбільше
Як свідчать дані Work.ua, в Україні отримати від 28 тисяч гривень до 55 тисяч гривень щомісяця не обов'язково працюючи в IT. Є декілька спеціальностей, де таку заробітну плату можна отримати щомісяця.
Читайте також Зарплати будуть вищі: як в Україні хочуть збільшити мінімалку
До таких спеціальностей належать:
- менеджерів з розвитку, автоелектриків – 28 тисяч гривень;
- кур'єрів з авто – 29 тисяч гривень;
- дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів – 30 тисяч гривень;
- координаторів зі збуту – 31 тисяча гривень;
- 3D-візуалізаторів – 31,5 тисячі гривень;
- рієлторів, рихтувальників – 32,5 тисячі гривень;
- бізнес-аналітиків – 34 тисяч гривень;
- менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів – 35 тисяч гривень;
- водіїв-міжнародників – 40 тисяч гривень;
- медіабайєрів – 55 тисяч гривень;
Втім, як розповіла 24 Каналу експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко найбільші зарплати традиційно залишаються за працівниками IT-галузі:
- програміст PHP – 55 тисяч гривень;
- back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу – 50 тисяч гривень;
- javascript-програміст – 44,5 тисячі гривень;
Станом на червень на сайтах пошуку роботи відкрито близько 90 тисячі вакансій( зріст на 9%), що говорить про те, що робота в Україні є, знайти її реально, навіть попри настання низького бізнес-сезону.
Хто отримує від 18 тисяч до 7 тисяч гривень
Валентина Гаврюшенко додає, що якщо взяти до уваги середню заробітну плату по вакансіях, які наразі розміщені на сайтах пошуку роботи в Україні, то вона становить 11 – 15 тисяч гривень. У цій категорії найвища заробітна плата в таких сферах:
- державне управління й оборона – 17,9 тисячі гривень;
- сфера інформації та телекомунікацій – 15 тисяч гривень;
- заклади охорони здоров’я – 12,4 тисячі гривень;
- добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 12,2 тисячі гривень;
- сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 11,7 тисячі гривень;
- фінанси та страхова діяльність – 11,6 тисячі гривень;
- водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 11,5 тисячі гривень;
- переробна промисловість – 11,3 тисячі гривень;
- сфера транспорту – 11,3 тисячі гривень;
- будівництво – 11,2 тисячі гривень.