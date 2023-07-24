Заробити багато можна не тільки в IT: у якій сфері отримують до 55 тисяч гривень в місяць

24 липня 2023, 15:16
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Попри те, що в Україні чимало населення отримує середню заробітну плату на рівні від 11 до 15 тисяч гривень, є спеціальності, де заробляти можна у декілька разів більше. Водночас вони не стосується IT-сфери.

Хто заробляє в Україні найбільше

Як свідчать дані Work.ua, в Україні отримати від 28 тисяч гривень до 55 тисяч гривень щомісяця не обов'язково працюючи в IT.  Є декілька спеціальностей, де таку заробітну плату можна отримати щомісяця. 

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До таких спеціальностей належать:

  • менеджерів з розвитку, автоелектриків – 28 тисяч гривень;
  • кур'єрів з авто – 29 тисяч гривень;
  • дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів – 30 тисяч гривень;
  • координаторів зі збуту – 31 тисяча гривень;
  • 3D-візуалізаторів – 31,5 тисячі гривень;
  • рієлторів, рихтувальників – 32,5 тисячі гривень;
  • бізнес-аналітиків – 34 тисяч гривень;
  • менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів – 35 тисяч гривень;
  • водіїв-міжнародників – 40 тисяч гривень;
  • медіабайєрів – 55 тисяч гривень;

Втім, як розповіла 24 Каналу експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко найбільші зарплати традиційно залишаються за працівниками IT-галузі:

  • програміст PHP – 55 тисяч гривень;
  • back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу – 50 тисяч гривень;
  • javascript-програміст – 44,5 тисячі гривень;
 

Валентина Гаврюшенко

Експертка з ринку праці

Станом на червень на сайтах пошуку роботи відкрито близько 90 тисячі вакансій( зріст на 9%), що говорить про те, що робота в Україні є, знайти її реально, навіть попри настання низького бізнес-сезону.

Хто отримує від 18 тисяч до 7 тисяч гривень

Валентина Гаврюшенко додає, що якщо взяти до уваги середню заробітну плату по вакансіях, які наразі розміщені на сайтах пошуку роботи в Україні, то вона становить 11 – 15 тисяч гривень. У цій категорії найвища заробітна плата в таких сферах:

  • державне управління й оборона – 17,9 тисячі гривень;
  • сфера інформації та телекомунікацій – 15 тисяч гривень;
  • заклади охорони здоров’я – 12,4 тисячі гривень;
  • добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 12,2 тисячі гривень;
  • сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 11,7 тисячі гривень;
  • фінанси та страхова діяльність – 11,6 тисячі гривень;
  • водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 11,5 тисячі гривень;
  • переробна промисловість – 11,3 тисячі гривень;
  • сфера транспорту – 11,3 тисячі гривень;
  • будівництво – 11,2 тисячі гривень.
Зверніть увагу! Мінімальну заробітну плату отримують прибиральники, санітари, консьєржі, портьє та посудомийники. Вона стартує від 7 до 10 тисяч гривень. 
Автор: Валерія Городинська