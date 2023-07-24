Заробити багато можна не тільки в IT: у якій сфері отримують до 55 тисяч гривень в місяць

Попри те, що в Україні чимало населення отримує середню заробітну плату на рівні від 11 до 15 тисяч гривень, є спеціальності, де заробляти можна у декілька разів більше. Водночас вони не стосується IT-сфери.

Хто заробляє в Україні найбільше

Як свідчать дані Work.ua, в Україні отримати від 28 тисяч гривень до 55 тисяч гривень щомісяця не обов'язково працюючи в IT. Є декілька спеціальностей, де таку заробітну плату можна отримати щомісяця.

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До таких спеціальностей належать:

менеджерів з розвитку, автоелектриків – 28 тисяч гривень;

кур'єрів з авто – 29 тисяч гривень;

дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів – 30 тисяч гривень;

координаторів зі збуту – 31 тисяча гривень;

3D-візуалізаторів – 31,5 тисячі гривень;

рієлторів, рихтувальників – 32,5 тисячі гривень;

бізнес-аналітиків – 34 тисяч гривень;

менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів – 35 тисяч гривень;

водіїв-міжнародників – 40 тисяч гривень;

медіабайєрів – 55 тисяч гривень;

Втім, як розповіла 24 Каналу експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко найбільші зарплати традиційно залишаються за працівниками IT-галузі:

програміст PHP – 55 тисяч гривень;

back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу – 50 тисяч гривень;

javascript-програміст – 44,5 тисячі гривень;

Валентина Гаврюшенко Експертка з ринку праці Станом на червень на сайтах пошуку роботи відкрито близько 90 тисячі вакансій( зріст на 9%), що говорить про те, що робота в Україні є, знайти її реально, навіть попри настання низького бізнес-сезону.

Хто отримує від 18 тисяч до 7 тисяч гривень

Валентина Гаврюшенко додає, що якщо взяти до уваги середню заробітну плату по вакансіях, які наразі розміщені на сайтах пошуку роботи в Україні, то вона становить 11 – 15 тисяч гривень. У цій категорії найвища заробітна плата в таких сферах:

державне управління й оборона – 17,9 тисячі гривень;

сфера інформації та телекомунікацій – 15 тисяч гривень;

заклади охорони здоров’я – 12,4 тисячі гривень;

добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 12,2 тисячі гривень;

сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 11,7 тисячі гривень;

фінанси та страхова діяльність – 11,6 тисячі гривень;

водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 11,5 тисячі гривень;

переробна промисловість – 11,3 тисячі гривень;

сфера транспорту – 11,3 тисячі гривень;

будівництво – 11,2 тисячі гривень.

Мінімальну заробітну плату отримують прибиральники, санітари, консьєржі, портьє та посудомийники. Вона стартує від 7 до 10 тисяч гривень.