Оформлення пенсії: які документи потрібні у 2026 році
Для оформлення пенсійних виплат українці повинні зібрати певний пакет документів. Разом з ними людина має подати відповідну заяву на призначення пенсії.
Як оформити пенсію у 2026 році
Подати заяву можна у будь-якому сервісному центрі ПФУ або в електронній формі через вебпортал Фонду, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.
Разом із заявою потрібно надати такі документи:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток, свідоцтва про народження дітей);
- довідка про зарплату за будь-які 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);
- документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).
Подати документи можна за місяць до досягнення пенсійного віку.
Зокрема, документи повинні бути подані в оригіналах або кольорові скан-копії чи фото.
Нагадаємо, що у 2026 році вийти на пенсію можна у 60 років за наявності 33 років страхового стажу. Вихід на відпочинок у 63 роки можливий, якщо є 23 роки стажу. А у 65 років можна отримувати виплати, якщо стажу щонайменше 15 років.
Зокрема, пенсія надходить людині щомісячно з 4 по 25 число. Точної дати нарахування виплат для всіх літніх людей не існує.