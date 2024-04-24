Залежно від віку та здоров'я: які пенсії можуть мати українці

Типи пенсійних виплат в Україні визначаються Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Відповідно до нього, українці можуть отримувати пенсії за віком, за інвалідністю або за втратою годувальника.

Пенсія за віком

Згідно зі статтею 26 того ж закону, вік виходу на пенсію встановлюється на 60, 63, і 65 років і залежить від страхового стажу особи.

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Право на отримання пенсії за віком наступає при досягненні відповідного стажу, який змінюється щороку:

З 1 січня 2022 по 31 грудня 2022 – не менше 29 років стажу;

З 1 січня 2023 по 31 грудня 2023 – не менше 30 років;

З 1 січня 2024 по 31 грудня 2024 – не менше 31 року;

З 1 січня 2025 по 31 грудня 2025 – не менше 32 років;

З 1 січня 2026 по 31 грудня 2026 – не менше 33 років;

З 1 січня 2027 по 31 грудня 2027 – не менше 34 років;

З 1 січня 2028 – не менше 35 років стажу.

У випадку, якщо не виконано вимоги про наявність страхового стажу, пенсія за віком в Україні призначається особам після досягнення 63 років, якщо вони мають від 19 до 35 років стажу з 2022 по 2028 рік.

Якщо стаж є меншим, пенсія за віком призначається після досягнення 65 років і нараховується від 15 до 25 років стажу протягом зазначеного періоду. Відповідно до законодавства, розмір пенсії визначається індивідуально залежно від стажу та заробітної плати особи.

Пенсія по інвалідності

Згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія по інвалідності призначається в разі втрати працездатності, пов'язаної з інвалідністю, за умови наявності страхового стажу.

Особи з інвалідністю I групи мають право на пенсію, якщо в них є відповідний стаж у віці настання або звернення щодо інвалідності:

До 25 років – не менше 1 року страхового стажу;

Від 26 до 28 років – не менше 2 років страхового стажу;

Від 29 до 31 року – не менше 3 років;

Від 32 до 34 років – не менше 4 років;

Від 35 до 37 років – не менше 5 років;

Від 38 до 40 років – не менше 6 років;

Від 41 до 43 років – не менше 7 років;

Від 44 до 48 років – не менше 8 років;

Від 49 до 53 років – не менше 9 років;

Від 54 до 59 років – не менше 10 років страхового стажу.

Для осіб з інвалідністю II та III груп стаж починає рахуватися з 23 років.

Як нараховується пенсія по інвалідності

! Якщо інвалідність настала під час строкової служби, через поранення або участь у Революції Гідності з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014, пенсія по інвалідності призначається без врахування страхового стажу, якщо звернення за медичною допомогою відбулось до 30 квітня 2014 року.

Якщо особа з інвалідністю не має необхідного страхового стажу, вона може подати заяву на отримання державної соціальної допомоги до відповідного управління праці та соціального захисту населення.

! Існують три групи інвалідності, визначені залежно від ступеня втрати працездатності. Кожна група, причина та строк інвалідності встановлюються медико-соціальною експертизою відповідно до законодавства.

Розміри пенсій по інвалідності визначаються так:

І група інвалідності: 100% від пенсії за віком;

ІІ група інвалідності: 90% від пенсії за віком;

ІІІ група інвалідності: 50% від пенсії за віком.

Пенсія по інвалідності призначається від дня звернення на весь період інвалідності. Якщо заява подана протягом трьох місяців після встановлення інвалідності, пенсія нараховується з моменту її встановлення.

Пенсія по втраті годувальника

Пенсію по втраті годувальника можуть отримувати сім'ї, які втратили основного забезпечувача, при умові, що бенефіціари вважаються непрацездатними. Це включає:

Чоловіка або дружину, батьків з інвалідністю або пенсійного віку;

Дітей до 18 років, дітей старшого віку з інвалідністю встановленою до 18 років;

Студентів до закінчення навчання або до 23 років;

Дітей-сиріт до 23 років;

Опікунів дитини годувальника до її восьмирічного віку без обмеження за віком і працездатністю.

Як обчислюється така пенсія

! Пенсія виплачується членам сім'ї, які залежали від померлого або отримували від нього значну фінансову підтримку. Усиновлені та прийомні діти, які не отримували аліменти від біологічних батьків, також мають право на цю пенсію, причому право зберігається навіть після усиновлення.

Розмір пенсії по втраті годувальника залежить від пенсійних виплат за віком, які міг би отримувати померлий. Конкретні виплати визначаються так:

50% від пенсії за віком померлого для одного непрацездатного члена родини;

100% від пенсії за віком померлого, яка розподіляється порівну між двома або більше непрацездатними членами родини.

Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника встановлено на рівні не менше половини мінімальної пенсії за віком, яка становить 2 361 гривню, тобто не менше 1 180,5 гривні.

! Окремо, для дітей-сиріт пенсія обчислюється з урахуванням пенсій обох померлих батьків, що забезпечує справедливий підхід до обрахунку пенсій для цієї категорії осіб.