Пенсия по возрасту

Согласно статье 26 того же закона, возраст выхода на пенсию устанавливается на 60, 63, и 65 лет и зависит от страхового стажа лица.

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Право на получение пенсии по возрасту наступает при достижении соответствующего стажа, который меняется ежегодно:

С 1 января 2022 по 31 декабря 2022 – не менее 29 лет стажа;

С 1 января 2023 по 31 декабря 2023 – не менее 30 лет;

С 1 января 2024 по 31 декабря 2024 – не менее 31 года;

С 1 января 2025 по 31 декабря 2025 – не менее 32 лет;

С 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет;

С 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года – не менее 34 лет;

С 1 января 2028 – не менее 35 лет стажа.

В случае, если не выполнены требования о наличии страхового стажа, пенсия по возрасту в Украине назначается лицам по достижении 63 лет, если они имеют от 19 до 35 лет стажа с 2022 по 2028 год.

Если стаж меньше, пенсия по возрасту назначается по достижении 65 лет и начисляется от 15 до 25 лет стажа в течение указанного периода. В соответствии с законодательством, размер пенсии определяется индивидуально в зависимости от стажа и заработной платы лица.

Пенсия по инвалидности

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по инвалидности назначается в случае потери трудоспособности, связанной с инвалидностью, при условии наличия страхового стажа.

Лица с инвалидностью I группы имеют право на пенсию, если у них есть соответствующий стаж в возрасте наступления или обращения по инвалидности:

До 25 лет – не менее 1 года страхового стажа;

От 26 до 28 лет – не менее 2 лет страхового стажа;

От 29 до 31 года – не менее 3 лет;

От 32 до 34 лет – не менее 4 лет;

От 35 до 37 лет – не менее 5 лет;

От 38 до 40 лет – не менее 6 лет;

От 41 до 43 лет – не менее 7 лет;

От 44 до 48 лет – не менее 8 лет;

От 49 до 53 лет – не менее 9 лет;

От 54 до 59 лет – не менее 10 лет страхового стажа.

Для лиц с инвалидностью II и III групп стаж начинает считаться с 23 лет.

Обратите внимание! Если инвалидность наступила во время срочной службы, из-за ранения или участие в Революции Достоинства с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014, пенсия по инвалидности назначается без учета страхового стажа, если обращение за медицинской помощью состоялось до 30 апреля 2014 года.

Как начисляется пенсия по инвалидности

Если лицо с инвалидностью не имеет необходимого страхового стажа, оно может подать заявление на получение государственной социальной помощи в соответствующее управление труда и социальной защиты населения.

Важно! Существуют три группы инвалидности, определены в зависимости от степени утраты трудоспособности. Каждая группа, причина и срок инвалидности устанавливаются медико-социальной экспертизой в соответствии с законодательством.

Размеры пенсий по инвалидности определяются так:

І группа инвалидности: 100% от пенсии по возрасту;

ІІ группа инвалидности: 90% от пенсии по возрасту;

ІІІ группа инвалидности: 50% от пенсии по возрасту.

Пенсия по инвалидности назначается со дня обращения на весь период инвалидности. Если заявление подано в течение трех месяцев после установления инвалидности, пенсия начисляется с момента ее установления.

Пенсия по потере кормильца

Пенсию по потере кормильца могут получать семьи, которые потеряли основного обеспечителя, при условии, что бенефициары считаются нетрудоспособными. Это включает:

Супруга или супругу, родителей с инвалидностью или пенсионного возраста;

Детей до 18 лет, детей старшего возраста с инвалидностью установленной до 18 лет;

Студентов до окончания обучения или до 23 лет;

Детей-сирот до 23 лет;

Опекунов ребенка кормильца до его восьмилетнего возраста без ограничения по возрасту и трудоспособности.

Обратите внимание! Пенсия выплачивается членам семьи, которые зависели от умершего или получали от него значительную финансовую поддержку. Усыновленные и приемные дети, которые не получали алименты от биологических родителей, также имеют право на эту пенсию, причем право сохраняется даже после усыновления.

Как исчисляется такая пенсия

Размер пенсии по потере кормильца зависит от пенсионных выплат по возрасту, которые мог бы получать умерший. Конкретные выплаты определяются так:

50% от пенсии по возрасту умершего для одного нетрудоспособного члена семьи;

100% от пенсии по возрасту умершего, которая распределяется поровну между двумя или более нетрудоспособными членами семьи.

Минимальный размер пенсии по потере кормильца установлен на уровне не менее половины минимальной пенсии по возрасту, которая составляет 2 361 гривну, то есть не менее 1 180,5 гривны.

Важно! Отдельно, для детей-сирот пенсия исчисляется с учетом пенсий обоих умерших родителей, что обеспечивает справедливый подход к расчету пенсий для этой категории лиц.