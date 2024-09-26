НБУ опустив долар, але підвищив в ціні євро

Американська валюта втратила ціну, опустившися на 11 копійок за минулу добу. Водночас європейська валюта суттєво виросла до позначки в майже 46,20 гривні.

Офіційний курс 26 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,26 гривні. Тобто ціна валюти впала на 11 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 46,19 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 15 копійок.

Станом на 27 вересня курс НБУ буде такий:

долар – 41,20 гривні,

євро – 45,95 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 26 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, а продаж – 41,60 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , а продаж – 41,52 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,83 гривні, а продаж – 41,65 гривні.

Що буде з курсом на початку жовтня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу прогнозує, що наступного тижня всі валютні зміни, які будуть на ринку, не загрожуватимуть.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Це збереже вільне курсоутворення за точкового втручання регулятора, коли виникатиме така необхідність. Крім того, не виключається частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня. Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою.