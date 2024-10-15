Як правильно розрахувати військовий збір

Військовий збір було впроваджено ще у 2014 році. Протягом 10 років цей податок залишався незмінним – 1,5% від доходу. Однак, нещодавно цей відсоток зріс.

Як вираховується військовий збір

Військовий збір відраховується саме від чистого доходу. Тобто, цей податок утримується до вирахування ПДФО або соціальних платежів.

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Нагадаємо! Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків. Тепер військовий збір для фізичних осіб складатиме 5%, виключенням є військові, для них цей показник – 1,5%.

Фактично, фізичним особам вираховують військовий збір з зарплати. До прикладу, якщо людина має заробітну плату – 20 тисяч гривень, цей податок для неї складатиме – 1 тисяча гривень.

Для ФОПів ситуація дещо інша. Військовий збір для підприємців залежить від групи:

для ФОП I, II та IV цей податок тепер складає 10% від мінімальної зарплати;

для ФОП III групи – 1% від доходу.

Зверніть увагу! Збільшення податків, фактично, відбувається "заднім числом". Щоб закон набрав чинності, відповідний законопроєкт ще має підписати президент.