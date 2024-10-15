Как высчитывается военный сбор

Военный сбор отчисляется именно от чистого дохода. То есть, этот налог удерживается до вычета НДФЛ или социальных платежей.

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Напомним! Рада поддержала законопроект об увеличении налогов. Теперь военный сбор для физических лиц будет составлять 5%, исключением являются военные, для них этот показатель – 1,5%.

Фактически, физическим лицам высчитывают военный сбор с зарплаты. К примеру, если человек имеет заработную плату – 20 тысяч гривен, этот налог для него будет составлять – 1 тысяча гривен.

Для ФЛП ситуация несколько иная. Военный сбор для предпринимателей зависит от группы:

для ФЛП I, II и IV этот налог теперь составляет 10% от минимальной зарплаты;

для ФЛП III группы – 1% от дохода.

Обратите внимание! Увеличение налогов, фактически, происходит "задним числом". Чтобы закон вступил в силу, соответствующий законопроект еще должен подписать президент.