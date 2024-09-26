Який стаж потрібен для виходу на пенсію військових

Військовослужбовці виходять на пенсію за іншими умовами ніж звичайні українці. Відповідно вимоги до стажу у них зовсім інші.

Який стаж для виходу на пенсію військовому

На пенсію за вислугою років військові можуть вийти після звільнення зі служби, при наявності календарної вислуги 25 років і більше, пишуть у Мінсоцполітики.

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При досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах,

– написали у міністерстві, коли ще військові можуть вийти на пенсію.

Вийти на пенсію по інвалідності військові можуть, якщо вона настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби внаслідок захворювання, яке виникло в період проходження військової служби.

Нагадаємо! В такому випадку стаж особи та тривалість її служби не важливі.