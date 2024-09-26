Какой стаж для выхода на пенсию военному

На пенсию по выслуге лет военные могут выйти после увольнения со службы, при наличии календарной выслуги 25 лет и более, пишут в Минсоцполитики.

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При достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах,

– написали в министерстве, когда еще военные могут выйти на пенсию.

Выйти на пенсию по инвалидности военные могут, если она наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы или наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы вследствие заболевания, которое возникло в период прохождения военной службы.

Напомним! В таком случае стаж лица и продолжительность его службы не важны.