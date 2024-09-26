Сколько раз можно переходить с одного вида пенсии на другой

Иногда бывает, что лица с инвалидностью имеют достаточно стажа для получения пенсии по возрасту. Чтобы определить, какая выгоднее, надо учесть все обстоятельства.

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Например, если есть инвалидность III группы и полный страховой стаж, выгоднее выбрать пенсию по возрасту, потому что выплаты по инвалидности составляет лишь 50% от выплат по возрасту.

Напомним! Лица с III группой инвалидности, которые имеют полный страховой стаж, но еще не достигли пенсионного возраста, могут получить право на немедленное назначение пенсии по инвалидности в размере полной пенсии по возрасту. В таком случае не стоит переходить с одного вида пенсии на другой.

Если же лицо имеет I или II группу инвалидности, все зависит от возраста лица и количества приобретенного страхового стажа для перехода на пенсию по возрасту. Однако вероятность того, что пенсия по инвалидности будет выгоднее, чем пенсия по возрасту – довольно высока.

Чтобы изменить вид пенсии, нужно подать соответствующее заявление в ПФУ. Делать это можно несколько раз в зависимости от того, какие выплаты выгоднее для лица.