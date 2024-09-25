Какая пенсия выгоднее: по возрасту или по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы, которую назначили лицу. Также на сумму влияет возрастная пенсия.

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Напомним! Сейчас украинцы имеют право на получение пенсии по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца.

Сейчас пенсия по инвалидности такова:

лица с инвалидностью I группы должны получать выплату, что составляет 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Обратите внимание! Для исчисления пенсии по инвалидности, при расчете выплаты по возрасту в страховой стаж засчитывается дополнительный стаж, то есть период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

То есть, если лицо получило инвалидность в достаточно молодом возрасте, пенсия по возрасту будет менее выгодна.

С вопросом перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту стоит обращаться тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать, поскольку если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! Датой перевода пенсионера с одного вида пенсии на другой считается момент подачи заявления со всеми документами.