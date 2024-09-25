Где зарплаты самые большие

Министерство финансов сообщает, что по сравнению с январем зарплата выросла на 44,6%, тогда она составляла 38,6 тысяч гривен.

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Итак, зарплата чиновников значительно выше среднего показателя по Украине. Во втором квартале средняя зарплата штатных работников (до вычета налогов) составила 21 тысячу гривен.

Где самые высокие зарплаты:

Лидером по уровню зарплат является Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Средняя зарплата ее работников составляет 111,9 тысяч гривен, а в комиссии работает 531 человек. Зарплата руководства достигает 223,6 тысяч гривен.

В Антимонопольном комитете средняя зарплата составляет 97 тысяч гривен, здесь работают 262 человека, а зарплата руководства составляет 191,2 тысячи гривен.

В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата составляет 71,5 тысяч гривен, а численность работников, которые получают зарплату, – 682 человека. Руководству платят 121,8 тысяч гривен.

Количество чиновников в Украине

По состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти работало 169 тысяч человек. В течение 2023 года количество работников сократилось на 6,8 тысяч.

Заметьте! В декабре 2023 года Кабинет Министров утвердил реформу оплаты труда государственных служащих, что позволит сэкономить 8 миллиардов гривен в год.