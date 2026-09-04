Лише 10 років стажу: чи може така людина отримувати пенсію

Розмір майбутніх виплат безпосередньо залежить від кількості відпрацьованих років. І вимоги до цього показника зростають щороку.

Чи можна отримати пенсію за наявності 10 років стажу

Якщо офіційний стаж становить лише 10 років, то розраховувати на класичну пенсію за віком не варто, про що зазначено на сайті ПФУ.

Навіть при досягненні 65-річного віку цієї кількості відпрацьованого часу буде недостатньо для призначення стандартних виплат. Замість звичної пенсії держава передбачила для таких громадян соціальну допомогу.

У 2026 році розмір такої соціальної пенсії становить 2 595 гривень.

Чи можна збільшити свій стаж

Якщо людина хоче отримувати більше, ніж базову соціальну допомогу, то є вона може докупити стаж. І щоб вийти на заслужений відпочинок у 65 років, достатньо "придбати" 5 років.

Станом на 2026 рік мінімальний щомісячний внесок становить 1 902,34 гривні. Це 22% від мінімальної зарплати.

Нагадаємо, що мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. Торік її розмір був 8 тисяч гривень.

Слід також додати, що українці можуть купити стаж за минулі неофіційні періоди роботи. Але тут ціна дещо інша – мінімальний платіж становить 3 804,68 гривні за місяць.