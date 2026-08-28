Як докупити страховий стаж

Українці мають можливість сплачувати єдиний соціальний внесок за ті періоди, коли вони не мали офіційної роботи чи не провадили підприємницької діяльності, про що зазначено на сайті Державної податкової служби.

Мінімальний щомісячний внесок становить 1 902,34 гривні – це дорівнює 22% від мінімальної зарплати. Якщо стаж купують на майбутнє, то договір укладають щонайменше на один рік із регулярною щомісячною сплатою.

У разі купівлі стажу за минулі неофіційні періоди мінімальний платіж становить 3 804,68 гривні – за кожен місяць. Цю суму потрібно внести повністю протягом 10 днів після підписання угоди.

Укласти договір про добровільну участь можуть громадяни віком від 16 років, які на момент звернення не підлягають обов'язковому соціальному страхуванню.

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При цьому застрахованим людям, чий роботодавець просто не сплачував внески через пільги, докупити стаж за цією процедурою не дозволяється.

Як подати заяву для оформлення договору

Для оформлення договору слід подати заяву в паперовому або електронному вигляді.

До заяви додають копію документа про особу, трудову книжку за наявності та довідку про стаж за формою ОК-5 з Пенсійного фонду України.

Членам особистого селянського господарства додатково знадобиться документ про членство в громаді, а домашнім працівникам – копія трудового договору.

Невиконання умов договору може призвести до його скасування без права укладення нової угоди в майбутньому.

Нагадаємо, що вимоги до страхового стажу в Україні поступово зростають. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки – від 23 років, а у 65 років – від 15 років.

Також в Україні відбулися зміни законодавства. Відтепер до страхового стажу зараховують періоди роботи з нарахованим, але не сплаченим роботодавцем внеском.