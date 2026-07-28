Чи буде зростати мінімальна зарплата з 1 серпня?

З 1 серпня мінімальна зарплата буде на тому ж рівні, що і раніше. Тобто 8 647 гривень, згідно з Державним бюджетом України на 2026 рік. У погодинному вимірі мінімалка наразі – 52 гривні.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати,

– повідомляється в Законі України "Про оплату праці".

Водночас "на руки" українці отримують відчутно менше. Річ у тім, що з заробітної плати вираховуються такі податки:

ПДФО – податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір.

Станом на 2026 рік, розмір цих вирахувань такий:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

ПДФО – 18%, тобто, з мінімальної заробітної плати вираховується 1 556 гривень такого податку;

військовий збір – 5% – 432 гривні.

Відповідно, з мінімалки вираховують загалом – 1 988 гривень. Отже, в реальності, при мінімальній заплаті, люди отримують – 6 659 гривень.

До слова, ЄСВ сплачує роботодавець. Ці страхові внески мають бути не менше мінімальних, тобто, нині – 22% від 8 647 гривень – 1 902,34 гривні.

Зауважимо, максимальна база нарахування – 20 мінімальних зарплат. Себто, наразі – 172 940 гривні. Відповідно максимальний розмір ЄСВ – 38 046,80 гривень.