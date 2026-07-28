Будет ли расти минимальная зарплата с 1 августа?

С 1 августа минимальная зарплата будет на том же уровне, что и раньше. То есть 8 647 гривен, согласно Государственному бюджету Украины на 2026 год. В почасовом измерении минималка сейчас – 52 гривны.

Если начисленная заработная плата работника, выполнившего месячную норму труда, ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, работодатель производит доплату до уровня минимальной заработной платы, которая выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы,

– сообщается в Законе Украины "Об оплате труда".

В то же время, "на руки" украинцы получают ощутимо меньше. Дело в том, что из заработной платы высчитываются следующие налоги:

НДФЛ – налог на доходы физических лиц;

военный сбор.

По состоянию на 2026 год, размер этих вычетов таков:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

НДФЛ – 18%, то есть из минимальной заработной платы высчитывается 1 556 гривен такого налога;

военный сбор – 5% – 432 гривны.

Получается, из минималки высчитывают суммарно – 1 988 гривен. Соответственно, в реальности, при минимальной зарплате, люди получают – 6 659 гривен.

К слову, ЕСВ платит работодатель. Эти страховые взносы должны быть не менее минимальных, то есть сейчас – 22% от 8 647 гривен – 1 902,34 гривны.

Заметим, максимальная база начисления – 20 минимальных заработных плат. То есть сейчас – 172 940 гривны. Соответственно, максимальный размер ЕСВ – 38 046,80 гривен.