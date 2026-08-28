Как доплатить страховой стаж

Украинцы имеют возможность уплачивать единый социальный взнос за те периоды, когда они не имели официальной работы или не вели предпринимательской деятельности, о чем указано на сайте Государственной налоговой службы.

Минимальный ежемесячный взнос составляет 1 902,34 гривны – это равно 22% от минимальной зарплаты. Если стаж приобретается на будущее, то договор заключается как минимум на один год с регулярной ежемесячной оплатой.

В случае покупки стажа за прошлые неофициальные периоды минимальный платеж составляет 3 804,68 гривны – за каждый месяц. Эту сумму необходимо внести в полном объеме в течение 10 дней после подписания договора.

Заключить договор о добровольном участии могут граждане в возрасте от 16 лет, которые на момент обращения не подлежат обязательному социальному страхованию.

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При этом застрахованным лицам, чей работодатель просто не уплачивал взносы в связи с льготами, докупить стаж по этой процедуре не разрешается.

Как подать заявление для оформления договора

Для оформления договора необходимо подать заявление в бумажном или электронном виде.

К заявлению прилагают копию документа, удостоверяющего личность, трудовую книжку (при наличии) и справку о стаже по форме ОК-5 из Пенсионного фонда Украины.

Членам личного крестьянского хозяйства дополнительно понадобится документ о членстве в общине, а домашним работникам – копия трудового договора.

Невыполнение условий договора может привести к его аннулированию без права заключения нового соглашения в будущем.

Напомним, что требования к страховому стажу в Украине постепенно растут. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – от 23 лет, а в 65 лет – от 15 лет.

Также в Украине произошли изменения в законодательстве. Отныне к страховому стажу зачисляются периоды работы с начисленным, но не уплаченным работодателем взносом.