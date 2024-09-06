Яка пенсія вигідніша: по інвалідності чи за віком

Частина пенсіонерів має право як на виплати по інвалідності, так і за віком. Особа може самостійно обрати, яку пенсію він буде отримувати.

Яка з виплат вигідніша

Розмір пенсій по віку та інвалідності залежить від індивідуальних обставин. Зокрема, кількості набутого стажу та розміру зарплати.

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Виплати для осіб з інвалідністю прямо залежать від вікових:

люди з інвалідністю I групи мають отримати мінімум 100% пенсії за віком;

мають отримати мінімум 100% пенсії за віком; з інвалідністю II групи – 90%;

– 90%; з інвалідністю III групи – 50%.

Тобто, залежно від групи інвалідності, такі виплати можуть бути вигідніші за вікові.

Зверніть увагу! Дві пенсії, відповідно до теперішнього законодавства, отримувати неможливо, тому найкращим виходом буде вирахувати можливі виплати і лише тоді обрати найкращий варіант.

Які пенсії мають українці зараз

Станом на 1 липня пенсі українців сягнули такого рівня:

пенсії до 3 000 гривень має 26,14% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%;

понад 10 000 гривень – 12,48%.

Зауважте! Середні пенсії українців склали 5 816,62 гривні, для працюючих пенсіонерів це значення – 6 216,20 гривень.