Як сконтактуватись з ПФУ телефоном

Зв'язатись з ПФУ можна, зателефонувавши на гарячу лінію. Для цього є декілька визначених номерів телефонів.

Читайте також Заміна не вдалася: росіяни не хочуть користуватися аналогами Apple та Google Pay

Люди телефонують на "гарячу лінію", щоб отримати відповіді на важливі питання щодо призначення та виплати пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зателефонувати у ПФУ можна за номерами:

0 800 503 753;

(044)281-08-70;

(044)281-08-71.

Зверніть увагу! Консультація здійснюється на безоплатній основі.

Чи можна поговорити з ПФУ через Skype

Сконтактуватись з контакт-центром можливо і через Skype. Знайти контакт Пенсійного фонду можна, завдяки логіну – ccpensfund.

Зауважте! Спілкування здійснюється шляхом переписки.

Графік роботи контакт-центру:

з понеділка по п’ятницю – з 8:00 до 20:00;

в суботу – з 8:00 до 14:00;

неділя – вихідний.

Зверніть увагу! Звернутись у ПФУ можна і через електронний портал Пенсійного фонду. Посилання на нього ви можете знайти тут.