Как связаться с ПФУ по телефону

Связаться с ПФУ можно, позвонив на горячую линию. Для этого есть несколько определенных номеров телефонов.

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Люди звонят на "горячую линию", чтобы получить ответы на важные вопросы о назначении и выплате пенсий, жилищных субсидий и льгот, страховых выплат,

– говорится в сообщении ПФУ.

Позвонить в ПФУ можно по телефонам:

0 800 503 753;

(044)281-08-70;

(044)281-08-71.

Обратите внимание! Консультация осуществляется на бесплатной основе.

Можно ли поговорить с ПФУ через Skype

Сконтактироваться с контакт-центром возможно и через Skype. Найти контакт Пенсионного фонда можно, благодаря логину – ccpensfund.

Обратите внимание! Общение осуществляется путем переписки.

График работы контакт-центра:

с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00;

в субботу – с 8:00 до 14:00;

воскресенье – выходной.

Обратите внимание! Обратиться в ПФУ можно и через электронный портал Пенсионного фонда. Ссылку на него вы можете найти здесь.