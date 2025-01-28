ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз працює над наступним пакетом санкцій проти Росії. Очікується, що він буде готовий до лютого.

Нові санкції ЄС проти Росії

Так ЄС посилює тиск на Росію через російську агресію проти України, пише 24 канал з посиланням на слова представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Рада, що вчора ми домовилися про продовження санкцій із міністрами закордонних справ. Ми також працюємо над наступним пакетом санкцій і повинні зберігати економічний тиск на Росію, водночас підтримуючи Україну військовими засобами, щоб посилити її позиції,

— сказала Каллас.

Вона наголосила, що чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. Водночас представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки розповіла, що наразі розглядаються різні елементи щодо нового пакета санкцій, але "як завжди, це питання переговорів між країнами-членами".

Кая Каллас пояснила, що Європейський Союз аналізує всі аспекти, які сприяють Росії у веденні війни, аби включити їх до санкційного списку. Зокрема вона навела як приклад відеоігрові консолі, бо вони використовуються для управління дронами.

Ми розглядаємо всі варіанти, зокрема хімікати, потрібні російській військовій промисловості. Є багато пунктів, включно з СПГ, які також потрапляють до списку,

— запевнила Каллас.

Зауважте! Вона додала, що остаточний варіант буде узгоджено, коли країни-члени досягнуть консенсусу. Але ЄС впевнено працює, щоб завершити це до лютого.