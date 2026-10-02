ЄС не бачить дефіциту бюджету України на 2026 рік

Європейський Союз після переговорів з українською стороною дійшов висновку, що Україні не потрібне додаткове міжнародне фінансування для покриття потреб 2026 року. Водночас раніше Київ заявляв про значний дефіцит коштів на оборону.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Паула Пінью, цитує Sky TG24.

Що каже ЄС про кошти України?

Сторони спільно оцінили потреби України та визначили способи покриття бюджетних і оборонних витрат до кінця 2026 року.

Ми ніколи не говорили, що існує фінансовий розрив. Це те, що ми чули зі звітів,

– заявила Пінью.

Вона наголосила, що після консультацій з українською стороною Єврокомісія дійшла висновку про відсутність дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік.

Раніше ЄС передбачив для України до 45 мільярдів євро допомоги на 2026 рік. Частина цих коштів уже була виплачена, а решта має надходити відповідно до погоджених умов та виконання Україною необхідних реформ.

Водночас 1 жовтня Єврокомісія та Україна заявили, що знайшли фінансові ресурси для покриття бюджетних і оборонних потреб України у 2026 році. Сторони також домовилися прискорити роботу над виділенням 45 мільярдів євро на 2027 рік у межах Ukraine Support Loan за встановленими умовами.

Нагадаємо, раніше Корецький заявляв, що в Україні утворилася додаткова потреба у фінансуванні оборони на 27 мільярдів доларів.

Близько 7 мільярдів доларів планують знайти всередині країни завдяки економії, оптимізації видатків та перерозподілу коштів. Решту коштів Україна планує залучити через зовнішнє фінансування за підтримки міжнародних партнерів.

За словами Корецького, ці гроші потрібні, зокрема, для авансування закупівель зброї, яка має надійти на фронт у першому кварталі 2027 року. Йдеться про забезпечення Сил оборони дронами, ракетами та важкою технікою.

Водночас прем’єр запевнив, що зарплати військових та грошове забезпечення їхніх сімей будуть профінансовані в повному обсязі. Уряд також уже доручив Міноборони та Мінфіну опрацювати механізми залучення коштів і паралельно готує фінансування оборонних потреб на 2027 рік.