Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью, как сообщает Sky TG24.

Что говорит ЕС о средствах Украины?

Стороны совместно оценили потребности Украины и определили способы покрытия бюджетных и оборонных расходов до конца 2026 года.

Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв. Это то, что мы слышали из отчетов,

– заявила Пинью.

Она подчеркнула, что после консультаций с украинской стороной Еврокомиссия пришла к выводу об отсутствии дефицита внешнего финансирования на 2026 год.

Ранее ЕС предусмотрел для Украины до 45 миллиардов евро помощи на 2026 год. Часть этих средств уже была выплачена, а остальная часть должна поступать в соответствии с согласованными условиями и выполнением Украиной необходимых реформ.

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В то же время 1 октября Еврокомиссия и Украина заявили, что нашли финансовые ресурсы для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины в 2026 году. Стороны также договорились ускорить работу над выделением 45 миллиардов евро на 2027 год в рамках программы Ukraine Support Loan на установленных условиях.

Напомним, ранее Корецкий заявлял, что в Украине возникла дополнительная потребность в финансировании обороны в размере 27 миллиардов долларов.

Около 7 миллиардов долларов планируется найти внутри страны за счет экономии, оптимизации расходов и перераспределения средств. Остальные средства Украина планирует привлечь через внешнее финансирование при поддержке международных партнеров.

По словам Корецкого, эти деньги нужны, в частности, для авансирования закупок оружия, которое должно поступить на фронт в первом квартале 2027 года. Речь идет об обеспечении Сил обороны дронами, ракетами и тяжелой техникой.

В то же время премьер заверил, что зарплаты военных и денежное обеспечение их семей будут профинансированы в полном объеме. Правительство также уже поручило Минобороны и Минфину проработать механизмы привлечения средств и параллельно готовит финансирование оборонных нужд на 2027 год.