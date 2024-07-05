Під шквалом критики: як Агентство відновлення не виконує свої функції

Представництво ЄС в Україні висловило занепокоєння щодо невикористання Агентством відновлення 150 мільйонів євро на ремонти. Мінфін своєю чергою зазначив, що Агенство справді систематично не виконує свої функції.

Неефективний менеджмент

Так, у Міністерстві фінансів зазначили, що це не перший випадок "неефективного менеджменту". Наприклад, Агенство має забезпечити будівництво водогону в Миколаївській області до 31 грудня 2024 року коштами МФО, проте проєкта пропозиції – досі немає.

Читайте також: Дорожчатиме чи дешевшатиме: Нацбанк вирішує як змінюватиметься долар в Україні

Процедура передбачає, що Агентство відновлення має надати проєктну пропозицію до Міністерства фінансів для визначення доцільності підготовки спільного з МФО проєкту. Станом на сьогодні зазначена проєктна пропозиція від Агентства відновлення до Міністерства фінансів не надходила,

– йдеться у повідомленні.

При цьому, Агентство відновлення не лише інколи діє на власний розсуд без належних урядових схвалень, але й не забезпечує використання виділених коштів, стверджують у відомстві. Зокрема, у 2024 році Агентству відновлення виділено 65,3 мільярда гривень, з яких станом на 1 травня 2024 року використано 10,3 мільярда гривень.

Отже, проблема реалізації проєктів полягає не у дефіциті коштів, а у їх неефективному використанні,

– додали у Міністерстві фінансів.

Всього за період 2023-2024 років Агентству в держбюджеті України було передбачено 195,7 мільярда гривень.