Неэффективный менеджмент

Так, в Министерстве финансов отметили, что это не первый случай "неэффективного менеджмента". Например, Агентство должно обеспечить строительство водопровода в Николаевской области до 31 декабря 2024 года средствами МФО, однако проекта предложения – до сих пор нет.

Читайте также: Будет дорожать или дешеветь: Нацбанк решает как будет меняться доллар в Украине

Процедура предусматривает, что Агентство восстановления должно предоставить проектное предложение в Министерство финансов для определения целесообразности подготовки совместного с МФО проекта. На сегодня указанное проектное предложение от Агентства восстановления в Министерство финансов не поступало,

– говорится в сообщении.

При этом, Агентство восстановления не только иногда действует по своему усмотрению без надлежащих правительственных одобрений, но и не обеспечивает использование выделенных средств, утверждают в ведомстве. В частности, в 2024 году Агентству восстановления выделено 65,3 миллиарда гривен, из которых по состоянию на 1 мая 2024 года использовано 10,3 миллиарда гривен.

Итак, проблема реализации проектов заключается не в дефиците средств, а в их неэффективном использовании,

– добавили в Министерстве финансов.

Всего за период 2023-2024 годов Агентству в госбюджете Украины было предусмотрено 195,7 миллиарда гривен.