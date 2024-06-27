От чего зависит рост доллара
Борис Кушнирук в комментарии 24 Канала рассказал, что формирует курс в Украине именно Нацбанк. Среди влияния на курс есть бесспорно то, что Украина сейчас больше импортирует, чем экспортирует, то есть дефицит импорта над экспортом растет. И это продолжается с начала полномасштабной войны в 2022 году.
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По словам Кушнирука, если на первые недели и месяцы полномасштабной войны было уместно держать курс неизменным, ведь таким образом обеспечивается предсказуемость и стабильность для всех, то впоследствии это решение было нелогичным, ведь оно формировало дисбаланс.
Затем произошло поднятие курса, причем существенно поднятие. Это было непредсказуемо, и, соответственно, те лица, которые знали о таком решении, могли не плохо заработать на этом.
Сейчас никто не знает, что будет делать Нацбанк, а значит, регулятор может продавать валюту как дороже, так и дешевле.
Интересно, что основания сделать курс 45 – 50 гривен, условно, у Нацбанка будут. Посмотрите на внешнеторговый баланс,
– замечает Кушнирук.
Инфляция и Минфин
Как рассказал экономист Олег Пендзин "Фактам ICTV", среди факторов, которые влияют на формирование курса валют в Нацбанке, есть инфляция, которая зависит от цен импортеров, и Минфин Украины.
- Из-за того, что Министерство финансов получает всю макрофинансовую помощь в виде валюты, ведомство заинтересовано в том, чтобы продавать свой доллар дороже. Соответственно надо, чтобы курс гривны опускался.
- Если Нацбанк будет опускать валютный курс, то после этого следует ожидать, что импортеры автоматически и себе поднимут цены на товары. Таким образом, начнет расти инфляция.
Каким будет курс в конце этого года
В Центре экономической стратегии прогнозируют, что до конца 2024 года курс доллара вырастет. Впрочем, аналитики не ожидают существенного ослабления гривны.
- Курс доллара может подорожать до 42 гривен за валюту до конца года.
- Среднегодовой курс может составлять 40,50 гривен.