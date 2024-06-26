Что будет с курсом доллара

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко отмечает, что сейчас наблюдается единодушие в прогнозах относительно валютного курса.

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По ее словам, около 40 гривен за доллар ожидается в среднем за год и чуть выше 40 грн за доллар в конце года.

Так что, ослабление будет очень умеренным. Это ослабление будет происходить на фоне существенного ухудшения прогнозов по текущему счету,

– сказала Репко во время презентации "Макропрогноз 2024-25" от шести украинских и зарубежных аналитических центров.

Она отметила, что рост неопределенности за последние полгода связано преимущественно с внешней торговлей и текущим счетом, при этом прогнозы по резервам также значительно изменились.

Аналитики считают, что Национальный банк не будет вынужден продавать значительные объемы долларов из резервов и международных поступлений. Это позволит удерживать их на достаточно высоком и безопасном уровне.

К слову! Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год, средний курс доллара установлен на уровне 40,7 гривны за доллар. Кроме того, ожидается, что в декабре 2024 года курс вырастет до 42,1 гривны за доллар.

Какой курс валют сегодня

Курс валют в банках:

По состоянию на утро 26 июня, по данным "Минфина", банки покупают наличный доллар в среднем за 40,45 гривны (+5 копеек по сравнению с 25 июня), а продают – за 40,95 гривны (+5 копеек).

Наличный евро в среднем покупают за 43,45 гривны (+5 копеек), а продают – за 44,10 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке:

На черном рынке доллар покупают в среднем за 40,79 гривны (-2 копейки), а продают – за 40,88 гривны (-2 копейки).

Евро покупают за 43,90 гривны (-5 копеек), а продают за 44,05 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках: