Що буде з курсом долара

Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко зазначає, що нині спостерігається одностайність у прогнозах щодо валютного курсу.

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За її словами, близько 40 гривень за долар очікується в середньому за рік і трохи вище 40 грн за долар наприкінці року.

Отже, послаблення буде дуже помірним. Це послаблення відбуватиметься на фоні суттєвого погіршення прогнозів щодо поточного рахунку,

– сказала Репко під час презентації "Макропрогноз 2024-25" від шести українських та закордонних аналітичних центрів.

Вона зазначила, що зростання невизначеності за останні пів року пов'язане переважно із зовнішньою торгівлею та поточним рахунком, водночас прогнози щодо резервів також суттєво змінилися.

Аналітики вважають, що Національний банк не буде змушений продавати великі обсяги доларів із резервів та міжнародних надходжень. Це дасть змогу утримувати їх на досить високому та безпечному рівні.

До речі! Згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік, середній курс долара встановлений на рівні 40,7 гривні за долар. Крім того, очікується, що в грудні 2024 року курс зросте до 42,1 гривні за долар.

Який курс валют сьогодні

Курс валют у банках:

Станом на ранок 26 червня, за даними "Мінфіну", банки купують готівковий долар у середньому за 40,45 гривні (+5 копійок порівняно з 25 червня), а продають – за 40,95 гривні (+5 копійок).

Готівковий євро в середньому купують за 43,45 гривні (+5 копійок), а продають – за 44,10 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку:

На чорному ринку долар купують у середньому за 40,79 гривні (-2 копійки), а продають – за 40,88 гривні (-2 копійки).

Євро купують за 43,90 гривні (-5 копійок), а продають за 44,05 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках: