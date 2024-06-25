Нужно разобраться с долгом

Если Киев планирует сохранять устойчивость перед Путиным, он должен крепко удерживаться в переговорах с держателями облигаций.

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Войны стоят много, и российская агрессия уже обошлась Украине на миллиарды долларов. Киев, уже имевший сложную финансовую ситуацию до начала конфликта, переструктурировал свой долг в 2015 году после аннексии Крыма.

Однако сейчас стране нужно управлять заимствованиями, чтобы финансировать военные операции и одновременно выполнять обязательства по старым долгам.

Это сложное балансирование. Киев должен соответствовать фискальным ожиданиям международных кредиторов, чьи деньги используются для поддержки военных действий и экономики. Одновременно он должен оставаться привлекательным для частных инвесторов, которые будут играть важную роль после войны, когда начнется восстановление. Однако они конфликтуют, поскольку Украина сталкивается с большими частными задолженностями на сумму 20 миллиардов долларов,

– говорится в материале Financial Times.

Удастся ли избежать дефолта

На прошлой неделе комитет держателей облигаций отклонил предложенное Украиной предложение G7 о снижении общего долга на 60% и сокращении годовых купонных выплат.

Их контрпредложение с сокращением долга на 22% и купона на 7,75% может привести к оттоку капитала из Украины, когда стране чрезвычайно нужны инвестиции. Это угрожает достижению Украиной целей по уменьшению долга, необходимых для получения кредита от МВФ в размере 15,6 миллиарда долларов США.

Заметьте! Кредиторы имеют право выслушать свои требования, но их предложение значительно ниже ожиданий аналитиков рынка по снижению долга на 30-45%.

Снижение требований к суверенному должнику является стандартным подходом в переговорах по реструктуризации. Однако это не типичная ситуация реструктуризации, поскольку долговая проблема Украины возникла из-за российского вторжения, а не из-за фискальных ошибок.

Важно! Введение Украины в дефолт может повредить репутации инвесторов, учитывая угрозу, которую Россия представляет для европейской безопасности.