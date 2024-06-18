Когда в стране объявляют дефолт

По подсчетам Минфина, в мае государственный и гарантированный долг Украины составил более 6 триллионов гривен, или почти 152 миллиарда долларов. Кроме того, уже в августе истекает срок долговых каникул по еврооблигациям.

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У Украины остается 1,5 месяца для избежания дефолта из-за недоговоренности с кредиторами по реструктуризации международного долга – на примерно 20 миллиардов долларов. Министр Украины Сергей Марченко уверяет, что переговоры с кредиторами продолжаются, а соглашение будет достигнуто до 1 августа.

Во время разговора с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что реструктуризация долга – это, в принципе, уже дефолт, но технический.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) Даже если мы проведем реструктуризацию, все будут довольны, в любом случае в международных рейтингах это проходит как технический дефолт.

По словам эксперта, существуют различные возможности использования дополнительных инструментов, которые позволяют реструктуризировать часть государственного долга:

Это попытка выпустить ценные бумаги под суверенные гарантии, которые предоставляются партнерами. И, соответственно, можно реструктуризировать долг через такие бумаги.

Кроме того, можно попытаться провести индивидуальные переговоры, то есть индивидуально с каждым кредитором.

Обратите внимание! Жалило не считает, что сейчас в Украине идет дело к какому-то объявлению именно физического дефолта. Однако, к сожалению, технический дефолт в любом случае ухудшает кредитный рейтинг страны. А это может повлиять на дальнейшее привлечение коммерческих заимствований.

Что такое дефолт Это период, когда страна не может рассчитаться со своими долгами вовремя и в полном объеме. Объявляет дефолт Министерство финансов страны.

Как объясняет директор по политико-экономическим исследованиям Киевской школы экономики (KSE), Илона Сологуб, в случае дефолта происходят переговоры с кредиторами о том, чтобы списать часть долга, а часть перенести на более поздний срок.

Обратите внимание! Банкротство и дефолт – это немного разные вещи. Например, предприятие, которое потерпело банкротство, может быть ликвидировано. В то же время страна не может быть ликвидирована, однако в течение 5 – 7 лет она не сможет делать заимствования на внешних рынках.

Какие есть последствия

Социальные или инвестиционные программы государства

Известно, что если в стране происходит дефолт, она обязана сокращать бюджетный дефицит. Это означает, что надо либо повышать поступления, либо уменьшать расходы. В то же время если экономическая ситуация тяжелая, поступлений ожидать не стоит, а вот уменьшить расходы вполне реально. Речь идет о каких-то социальных или инвестиционных программах государства для населения.

Курс национальной валюты

Подобные вещи с дефолтом влияют негативно на курс нацвалюты потому, что страна после объявления дефолта не сможет больше заимствовать средства, то есть прекращается приток иностранных средств. Это означает, что ухудшаются девальвационные ожидания.

В то же время экономист Жалило объясняет, что такие стандартные механизмы влияния дефолта не будут работать у нас, ведь финансовая ситуация в Украине сейчас построена на совершенно других принципах. А единственное, что может повлиять на курс в таком случае, – это негативное ожидание.

Почему существенного влияния не будет

Если говорить о масштабах еврооблигаций, на которые истекают сроки кредита, то их стоимость на фоне всего остального государственного долга достаточно незначительна.

Основная масса средств, которые сейчас находят в Украине, это средства суверенной помощи. То есть это средства от Европейского Союза и других стран.

Сейчас уже есть решение относительно механизма направления доходов от замороженных российских активов,

– добавляет Ярослав Жалило.

В этом году Украина закрыла потребность во внешней помощи бюджету. А потому, независимо от того, объявят дефолт или нет, мы не будем лишены помощи.

Несмотря на все трудности, Украина имеет хорошую кредитную историю, даже в период войны.

Можно ли вообще не платить долги

Кстати, когда происходит дефолт в стране, худшее, что в этом случае можно сделать, это отказаться платить долги.

Если правительство скажет, что мы вообще ничего не будем платить, то будут международные суды,

– отмечает эксперт Илона Сологуб.

Кроме того, будут происходить аресты собственности за рубежом, а также резервов, которые хранятся в зарубежных банках, или вложений в зарубежные ценные бумаги.

В общем существуют определенные механизмы, которые заставят вернуть страну по крайней мере часть заимствований. Даже тогда, когда правительство отказывается это делать.

Был ли когда-то в Украине дефолт

Ярослав Жалило отметил, что похожая ситуация по дефолту была в начале создания Украины как независимого государства в 1998 году. Тогда украинская экономика была тесно связана с экономикой России, где объявили дефолт.

Курс доллара вырос с 2 до 5 гривен, ведь экономический кризис привел к значительной девальвации национальной валюты. Однако на помощь Украине "пришел" МВФ, а впоследствии начались реформы. Уже с 2000-х годов в мире начался быстрый экономический рост, который и помог Украине.