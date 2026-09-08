Мільярди на захист неба: ЄС схвалив закупівлю ракет до Patriot для України

Підготовка до складної зими та захист енергетичної інфраструктури виходять на новий рівень завдяки фінансовій підтримці західних партнерів. Брюссель нарешті ухвалив довгоочікуване рішення, яке дозволить суттєво посилити український повітряний щит.

Що сталося та як це вплине на безпеку українців

Підготовка до складної зими та захист енергетичної інфраструктури виходять на новий рівень завдяки фінансовій підтримці західних партнерів. Брюссель нарешті ухвалив довгоочікуване рішення, яке дозволить суттєво посилити український повітряний щит, повідомляє Суспільне.

Європейська Комісія офіційно дала зелене світло на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot за рахунок 90-мільярдної позики. Це означає, що Україна отримає необхідне фінансування для захисту міст та енергетики від російських балістичних ударів напередодні холодів.

Скільки грошей просить Київ та про яку кількість ракет йдеться

Запит нашої держави передбачає виділення понад 2 мільярдів євро саме на ці критично важливі боєприпаси. Як зазначають експерти, закупівля відбуватиметься у США, адже лише вони виробляють ракети PAC-3 MSE. За європейськими цінами така сума може дозволити придбати близько 320 ракет, що становить половину річного обсягу американського виробництва.

Президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що для стабільного проходження зими та захисту від російського терору нам потрібно отримувати щонайменше 5% від загального виробництва таких перехоплювачів у США. "Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot", – зазначав глава держави, вказуючи на наявний дефіцит.

Які рішення передували цьому кроку

Ще на початку вересня стало відомо, що Київ звернувся до Брюсселя з офіційним проханням профінансувати ракети з оборонної частини великого кредиту. Тоді висока представниця ЄС Кая Каллас підтвердила, що з 90 мільярдів євро вже розподілили перші транші, зокрема 6,1 мільярда євро затвердили саме на потреби протиповітряної оборони, про що писав 24 Канал.

Водночас європейських грошей може бути недостатньо, тому партнери шукають додаткові шляхи. Зокрема, Німеччина вже пообіцяла передати додаткові ракети для ППО в рамках двосторонньої допомоги. Головне завдання зараз – максимально пришвидшити бюрократичні процедури, щоб зброя стала на бойове чергування до початку сезону масованих атак на енергетику.

Раніше ми писали, що Росія продовжує завдавати ударів по українським АЗС. Водночас в країні існує ризик масованих обстрілів, що змусить людей скуповувати пальне для генераторів.