Чи буде дефіцит пального

Чого ж очікувати населенню найближчим часом та чи буде дефіциту пального, розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу.

Станом на зараз, як зазначив Сергій Куюн, поки що для дефіциту немає абсолютно ніяких підстав.

По всіх напрямках сьогодні, по всіх видах пального, є навіть дещо профіцитна пропозиція. І це при тому, що зараз сезон активного споживання,

– пояснив експерт.

Він нагадав, що з подібними труднощами Україна зіткнулась у серпні. Тоді це було це пов'язано з "дестабілізацією південного напрямку постачань через російські атаки по морському транспорту". Але ринок, як наголошує Куюн, адаптувався.

Сергій Куюн додав, що наразі немає абсолютно ніяких проблем з жодною маркою пального.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що навіть Кирило Буданов заяляв, що не бачить передумов для паливно кризи. Зокрема, у Києві.

В уряді ж також чітко повідомляли, що дефіциту пального немає. Ринок забезпечений повністю.