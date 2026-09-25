Між двох вогнів: ЄС ставить Британії жорсткий ультиматум щодо торгівлі з Китаєм

Європейський Союз поставив Велику Британію перед необхідністю визначитися зі своїм курсом. Брюссель попередив британський уряд, що той має наблизити свою торгівельну політику до правил блоку, зокрема переглянути мита на китайський імпорт, а саме автівки.

Що вимагає ЄС від Лондона

Проблема виникла, оскільки Лондон хоче домогтися для своїх товарів однакового ставлення в межах нової промислової політики ЄС "Зроблено в Європі", пише Financial Times.

Британський уряд побоюється, що компанії можуть опинитися поза програмами європейських субсидій і державних закупівель.

У відповідь у Брюсселі дали зрозуміти, що одним із варіантів вирішення проблеми може стати значно тісніше узгодження торгівельних правил. За даними FT, представники ЄС навіть назвали приєднання Британії до митного союзу найкращим рішенням.

Митний союз вирішив би більшість проблем "Зроблено в Європі". А також питання різниці в тарифах, яка викликає побоювання, що китайці зможуть обійти наші мита, переправляючи товари через Британію,

– сказав виданню представник ЄС.

Водночас британський уряд раніше виключив повернення до митного союзу або єдиного ринку ЄС.

Зауважте! Нова політика ЄС "Зроблено в Європі" є частиною ширшої стратегії блоку зі зменшення залежності від іноземних виробників, насамперед китайських. Її правила передбачають переваги для європейської продукції у державних закупівлях, субсидіях та інших програмах підтримки.

Чому Лондон сумнівається

Британія вже в окремих сферах наблизилася до політики ЄС. Зокрема, цього року Лондон погодився:

підвищити мита на китайську сталь до 50%;

скоротити квоти вдвічі, щоб протидіяти глобальному надлишку сталеливарних потужностей.

Однак нові вимоги можуть ускладнити відносини з Китаєм, який є одним із важливих торгівельних та інвестиційних партнерів країни.

Водночас Британія прагне зберегти можливість самостійно визначати торгівельну політику після Brexit. Саме ця різниця дедалі більше стає джерелом напруженості з Брюсселем.

Великі торговельні держави кажуть: "Якщо ви хочете доступу, ми хочемо контролювати те, що надходить на ваш ринок з інших .країн",

– пояснив колишній співробітьник Міністерства міжнародної торгівлі Джон Алті.

За його словами, для Британії це означає дедалі складніший вибір у міру загострення конкуренції між Китаєм і Заходом.

Нагадаємо, ЄС намагається зменшити засилля свого ринку китайськими товарами. Адже, наприклад, у червні профіцит Китаю в торгівлі з ЄС зріс на 27% у річному вимірі. Такого розриву на користь Пекіна раніше не фіксували. Це посилило занепокоєння європейських лідерів і підштовхнуло їх шукати нові способи захисту промисловості від китайської конкуренції.