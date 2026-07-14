Які показники торгівлі між ЄС та Китаєм

За даними митної служби Китаю, оприлюдненими 14 липня, профіцит торгівлі Китаю з ЄС минулого місяця зріс на цілих 27% у річному вимірі – до 32,9 мільярда доларів, пише Bloomberg.

Так сильно Пекін ще не переважав країни Євросоюзу в торгівлі.

Особливо від такої ситуації страждає Німеччина. Її профіцит з Китаєм більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком.

Торгівельні дисбаланси з ЄС продовжували зростати. Попри тримісячне торгівельне перемир'я, збільшення профіциту зберігає високий ризик торгівельного конфлікту між Китаєм та ЄС,

– попередили економісти Macquarie Group.

Загалом за перші пів року 2026-го Китай імпортував із ЄС товарів на 135,6 мільярда доларів,тобто на 9% більше, ніж роком раніше.

Водночас експортував до Євросоюзу за цей же період на 312,3 мільярда доларів, збільшивши обсяги на 17%.

Як реагують на дисбаланс у Європі

Нерівновага у торгівлі непокоїть європейських лідерів. У ЄС все частіше лунають скарги, що потік дешевших китайських товарів тисне на місцевих виробників.

Після свого візиту до Пекіна наприкінці минулого року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація є "питанням життя або смерті" для європейської промисловості.

для європейської промисловості. Тоді як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликає до "політичного валютного діалогу з Китаєм".

Натомість Пекін закликав до "позитивного балансу" у двосторонній торгівлі. Міністр комерції Китаю Ван Веньтао стверджує, що вирішити проблему можна шляхом розширення економічної співпраці, а не через нові обмеження ЄС.

Тож, наразі у Євросоюзі розмірковують, як захиститися від засилля китайських товарів, не втративши великий азійський ринок.

Однак довго чекати на покращення ситуації в торгівлі з Китаєм ЄС не збирається. Як повідомив єврокомісар Марош Шефчович. Пекін і Брюссель встановили жовтень як крайній термін для досягнення прогресу у врегулюванні торгівельних суперечок.