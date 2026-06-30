Який дедлайн у ЄС та Китаю

Про це розповів єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович після зустрічі з міністром комерції Китаю Ван Вентао, пише Bloomberg.

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Не все буде вирішено, не всі проблеми буде усунуто, але ми вважаємо, що до жовтня наші команди матимуть достатньо часу, щоб досягти відчутних результатів, – вважає Шефчович.

Наразі між Китаєм та ЄС накопичилася низка проблем, які ускладнюють їхні економічні відносини. За словами єврокомісара, найбільша з них – торгівельний дефіцит, що продовжує зростати.

Також сторони обговорюватимуть:

китайські експортні обмеження критичних матеріалів;

питання захисту прав інтелектуальної власності;

та реформування Світової організації торгівлі (СОТ).

Брюссель і Пекін також планують створити спільну платформу, щоб моніторити торгівельні потоки між ними, аби швидко реагувати на різке збільшення імпорту чи експорту.

Чому зростає напруга між ЄС та Китаєм

Ці переговори мають стати частиною нової стратегії Європи, яка прагне протидіяти торгівельній політиці Пекіна. Європейські лідери вважають її шкідливою для місцевих виробників зокрема та економіки блоку в цілому.

Водночас у Брюсселі усвідомлюють, що будь-які жорсткі заходи проти Китаю можуть викликати удар у відповідь. Тому наразі ЄС робить ставку на переговори, але не хоче їх затягувати.

Ця тенденція не є стійкою, а збереження статус-кво – не варіант. ЄС залишається відкритим для бізнесу, але ми повинні захищати нашу промислову базу та й надалі добиватися чесних умов конкуренції у світі,

– наголосив Шефчович.

Таким чином, ЄС прагне знайти баланс, але не збирається поступатися Китаю у торгівельному протистоянні. Брюссель вже працює над тим, щоб покласти край надмірній залежності від експорту китайських рідкісноземів, напівпровідників та іншої стратегічної продукції.

Нагадаємо, торік дефіцит ЄС у торгівлі з Китаєм сягнув 360 мільярдів євро. Дисбаланс спостерігався у всіх 27 країнах Євросоюзу. А у квітні профіцит Китаю у торгівлі знову зріс порівняно з квітнем і сягнув понад 30 мільярдів доларів.