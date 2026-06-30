Каковы сроки в ЕС и Китае
Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович после встречи с министром торговли Китая Ван Вентао, пишет Bloomberg.
Смотрите также: ЕС поставил точку в торговом соглашении с США, но оставил себе "страховку"
Не все будет решено, не все проблемы будут устранены, но мы считаем, что до октября у наших команд будет достаточно времени, чтобы достичь ощутимых результатов, – считает Шефчович.
В настоящее время между Китаем и ЕС накопился ряд проблем, которые осложняют их экономические отношения. По словам еврокомиссара, самая большая из них – торговый дефицит, который продолжает расти.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также стороны будут обсуждать:
- китайские экспортные ограничения на критически важные материалы;
- вопросы защиты прав интеллектуальной собственности;
- и реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).
Брюссель и Пекин также планируют создать совместную платформу для мониторинга торговых потоков между ними, чтобы оперативно реагировать на резкое увеличение импорта или экспорта.
Почему растет напряженность между ЕС и Китаем
Эти переговоры должны стать частью новой стратегии Европы, направленной на противодействие торговой политике Пекина. Европейские лидеры считают ее вредной для местных производителей в частности и для экономики блока в целом.
В то же время в Брюсселе осознают, что любые жесткие меры против Китая могут вызвать ответный удар. Поэтому пока ЕС делает ставку на переговоры, но не хочет их затягивать.
Эта тенденция не является устойчивой, а сохранение статус-кво – не вариант. ЕС остается открытым для бизнеса, но мы должны защищать нашу промышленную базу и в дальнейшем добиваться честных условий конкуренции в мире,
– подчеркнул Шефчович.
Таким образом, ЕС стремится найти баланс, но не собирается уступать Китаю в торговом противостоянии. Брюссель уже работает над тем, чтобы положить конец чрезмерной зависимости от экспорта китайских редкоземельных элементов, полупроводников и другой стратегической продукции.
Напомним, в прошлом году дефицит ЕС в торговле с Китаем достиг 360 миллиардов евро. Дисбаланс наблюдался во всех 27 странах Евросоюза. А в апреле профицит Китая в торговле снова вырос по сравнению с мартом и превысил 30 миллиардов долларов.