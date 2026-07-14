Каковы показатели торговли между ЕС и Китаем

По данным таможенной службы Китая, обнародованным 14 июля, профицит торговли Китая с ЕС в прошлом месяце вырос на целых 27% в годовом исчислении – до 32,9 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Еще никогда Пекин не имел такого значительного преимущества над странами Евросоюза в торговле.

Особенно от такой ситуации страдает Германия. Ее профицит с Китаем более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.

Торговые дисбалансы с ЕС продолжали расти. Несмотря на трехмесячное торговое перемирие, увеличение профицита сохраняет высокий риск торгового конфликта между Китаем и ЕС,

– предупредили экономисты Macquarie Group.

В целом за первое полугодие 2026 года Китай импортировал из ЕС товаров на 135,6 миллиарда долларов, то есть на 9% больше, чем годом ранее.

В то же время за этот же период он экспортировал в Евросоюз товаров на 312,3 миллиарда долларов, увеличив объемы на 17%.

Как реагируют на дисбаланс в Европе

Дисбаланс в торговле беспокоит европейских лидеров. В ЕС все чаще раздаются жалобы на то, что поток более дешевых китайских товаров давит на местных производителей.

После своего визита в Пекин в конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация является "вопросом жизни или смерти" для европейской промышленности.

европейской промышленности. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц призывает к "политическому валютному диалогу с Китаем".

В свою очередь Пекин призвал к "положительному балансу" в двусторонней торговле. Министр торговли Китая Ван Вэньтао утверждает, что решить проблему можно путем расширения экономического сотрудничества, а не за счет новых ограничений со стороны ЕС.

Поэтому сейчас в Евросоюзе размышляют, как защититься от засилья китайских товаров, не потеряв при этом большой азиатский рынок.

Однако долго ждать улучшения ситуации в торговле с Китаем ЕС не собирается. Как сообщил еврокомиссар Марош Шефчович, Пекин и Брюссель установили октябрь в качестве крайнего срока для достижения прогресса в урегулировании торговых споров.