Як Китай витісняє ЄС з ринків

Через експансію Китаю європейські компанії вже втратили частки світового ринку. На думку аналітиків Goldman Sachs, це стало найбільшим чинником, який стримує економічне зростання ЄС, пише Reuters.

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Річ у тім, що китайські компанії активно виходять на зовнішні ринки через слабкий попит всередині країни та надлишкове виробництво. Це посилює конкуренцію для європейських компаній у трьох важливих регіонах:

Латинській Америці;

країнах Східної Європи;

та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

За оцінками банку, частка Європи у світовому експорті товарів скоротилася з 54% у 2005 році до 43% нині.

Тоді як частка Китаю за цей же період зросла з 7% до 24%.

Паралельно китайські виробники нарощують постачання до Європи. Лише за перші п'ять місяців цього року експорт Китаю до ЄС зріс приблизно на 16%. Натомість зворотний експорт збільшився менш ніж на 10%.

У підсумку Європейський центральний банк вже погіршив прогноз економічного зростання єврозони до кінця 2026 року.

Ми оцінюємо, що саме конкуренція на третіх ринках, а не двосторонній торгівельний дефіцит, є головною причиною негативного впливу експортно орієнтованої моделі Китаю на економічне зростання Європи,

– зазначили аналітики Goldman Sachs.

Чим відповість Європа

У Євросоюзі розуміють масштаби проблеми. Нещодавно європейські лідери вже обговорили можливість запровадження нових і жорсткіших заходів для скорочення торгівельного дефіциту з Китаєм.

Втім, аналітики Goldman Sachs вважають, що це будуть точкові заходи. Брюссель, ймовірно, навряд чи наважиться увести масові мита на кшталт американських.

Режим загальних мит за зразком США навряд чи буде запроваджений, оскільки ЄС не захоче ризикувати доступом до ключового ринку критично важливих матеріалів, зокрема рідкісноземельних металів,

– пояснили вони у звіті.

Отож, ЄС змушений діяти обережно у торгівельному протистоянні з Пекіном. Адже той вже попередив, що вдасться до рішучих заходів у відповідь на можливі обмеження.

Наразі ЄС та Китай поставили дедлайн до жовтня 2026 року, щоб досягти прогресу у врегулюванні торгівельних відносин.