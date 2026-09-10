Європі доведеться довше боротися з інфляцією: ЄЦБ підвищив ставку

Геополітична напруга змушує Європейський центральний банк (ЄЦБ) вдаватися до жорстких кроків. Регулятор вирішив підвищити відсоткову ставку через побоювання нового витка інфляції, спровокованого конфліктом на Близькому Сході.

Як зросла процентна ставка

Рада керівників ЄЦБ у четвер, 10 вересня, підняла депозитну ставку на 25 базисних пунктів — до 2,5%, повідомляє портал Investing.com.

Регулятор пояснив такий крок насамперед зростанням цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході.

Нафта Brent цього тижня знову перевищила 100 доларів за барель, і це посилює ризики нового витка інфляції.

Щоб не допустити стрімкого знецінення грошей та стримати зростання цін на товари першої потреби, європейські банкіри змушені діяти на випередження, "охолоджуючи" економіку високими ставками.

Які ризики високої інфляції

Після засідання президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що економічні наслідки війни в Ірані можуть виявитися сильнішими, ніж очікувалося.

Конфлікт на Близькому Сході продовжує створювати інфляційний тиск, і інфляція, як очікується, залишатиметься значно вище цільового рівня протягом тривалого періоду,

– сказала Лагард.

Водночас вона наголосила, що економіка єврозони поки демонструє стійкість, зокрема у другому кварталі 2026 року вона зростала.

Зростання було широким – як за країнами, так і за секторами. Ця тенденція, ймовірно, продовжилася і в третьому кварталі,

– спрогнозувала президентка ЄЦБ.

Втім,, перспективи економіки, за її словами, наразі залишаються дуже невизначеними через ризики високої інфляції і погіршення економічного розвитку.

Додамо, що новий прогноз ЄЦБ передбачає, що середня загальна інфляція у 2026 році становитиме 3%.

На наступні роки регулятор також погіршив прогноз. Так,, у 2027 році очікується інфляція на рівні 2,5%, а у 2028 році – 2,1%. Тоді як ціль ЄЦБ становить 2%.

Нагадаємо, раніше економісти прогнозували, що ЄЦБ підвищить відсоткову ставку до 2,25% – вперше з 2023 року,. Річ у тім, що очікування регулятора на тимчасовий характер сплеску інфляції не виправдалися, а загострення на Близькому Сході змушує банк діяти рішуче.