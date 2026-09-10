Как выросла процентная ставка

Рада управляющих ЕЦБ в четверг, 10 сентября, повысил депозитную ставку на 25 базисных пунктов – до 2,5%, сообщает портал Investing.com.

Регулятор объяснил такой шаг прежде всего ростом цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Нефть марки Brent на этой неделе вновь превысила отметку в 100 долларов за баррель, что усиливает риски нового витка инфляции.

Чтобы не допустить стремительного обесценивания денег и сдержать рост цен на товары первой необходимости, европейские банкиры вынуждены действовать на опережение, "охлаждая" экономику высокими ставками.

Каковы риски высокой инфляции

После заседания президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономические последствия войны в Иране могут оказаться более серьезными, чем ожидалось.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция, как ожидается, будет оставаться значительно выше целевого уровня в течение длительного периода,

– сказала Лагард.

В то же время она подчеркнула, что экономика еврозоны пока демонстрирует устойчивость, в частности во втором квартале 2026 года она росла.

Рост был широким – как по странам, так и по секторам. Эта тенденция, вероятно, продолжилась и в третьем квартале,

– прогнозирует президент ЕЦБ.

Впрочем, перспективы экономики, по ее словам, пока остаются весьма неопределенными из-за рисков высокой инфляции и ухудшения экономического развития.

Добавим, что новый прогноз ЕЦБ предполагает, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%.

На последующие годы регулятор также ухудшил прогноз. Так, в 2027 году ожидается инфляция на уровне 2,5%, а в 2028 году – 2,1%. В то время как цель ЕЦБ составляет 2%.

Напомним, ранее экономисты прогнозировали, что ЕЦБ повысит процентную ставкудо 2,25% – впервые с 2023 года. Дело в том, что ожидания регулятора относительно временного характера всплеска инфляции не оправдались, а обострение ситуации на Ближнем Востоке вынуждает банк действовать решительно.