Какое решение готовит ЕЦБ

Экономисты ожидают, что ЕЦБ поднимет процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25%. Это будет первое повышение с 2023 года, пишет Bloomberg.

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В таком случае ЕЦБ станет первым крупным центральным банком в мире, который пойдет на повышение ставок в ответ на конфликт.

Ранее Европейский центральный банк, как и другие крупные регуляторы в США и Великобритании, надеялся, что новый всплеск инфляции будет временным. Однако чем дольше затягивается мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, тем быстрее тают надежды на это.

Цены продолжают лететь вверх, Специалисты ожидают в новых квартальных прогнозах дальнейшего ускорения инфляции, которая в мае достигла 3,2%, Поэтому ЕЦБ вынужден ужесточать свою монетарную политику в этом году.

Кризис на Ближнем Востоке и влияние на энергорынки выглядят уже долговременными, а не временными,

– отмечает менеджер CG Asset Management Ltd Эмма Мориарти.

Ожидается, что президент ЕЦБ Кристин Лагард представит решение по процентным ставкам и объяснит баланс между инфляцией и ростом экономики во время пресс-конференции во Франкфурте уже сегодня, 11 июня.

В то же время инвесторы прогнозируют, что ЕЦБ повысит ставки еще как минимум один раз в этом году.

Менее понятно, насколько четко Лагард будет сигнализировать о следующем шаге. Мы считаем, что она будет более откровенной, чем раньше, относительно возможного второго повышения,

– говорят аналитики Bloomberg Дэвид Пауэлл и Симона Делле Кьяе.

Впрочем, пока члены Совета руководителей ЕЦБ очень осторожно комментируют дальнейшие шаги регулятора. В частности, представитель Литвы лишь заявил, что еще одно повышение ставок "скорее вероятно, чем нет".

Заметьте! Экономисты предполагают, что инфляция может приблизиться к целевому уровню 2% только в 2028 году. Зато перспективы роста остаются туманными, ведь сокращение ВВП на 0,2% в первом квартале оказалось хуже предыдущих оценок ЕЦБ.