Пенсію заблокують без попередження: які дані треба оновити за 10 днів

Держава ретельно стежить за актуальністю персональних даних громадян, тому будь-яка прихована інформація може обернутися неприємним сюрпризом. Незначне зволікання з оновленням документів загрожує раптовим блокуванням рахунків або судовими позовами.

За яких умов пенсіонерам можуть урізати виплати

Право на вчасне та повне нарахування пенсій напряму залежить від точності поданої громадянами інформації. Якщо людина не звернеться до відомства з новими даними протягом 10 днів, застосовується захід у вигляді утримання коштів з рахунку, про що пише Пенсійний фонд України.

Як пояснюють у фонді, приховати зміни не вдасться, адже держава має доступ до різних реєстрів. З часом нараховані зайві суми доведеться повертати "заднім числом" добровільно або через суд.

У зоні ризику опиняються громадяни, у яких змінився життєвий статус. Зокрема, виплати можуть переглянути через такі обставини:

Факт влаштування на роботу або відкриття бізнесу (працюючі пенсіонери втрачають право на низку надбавок).

Звільнення з роботи чи закриття ФОП (це дає право на доплати для непрацюючих).

Повернення на посаду за спеціальністю для отримувачів пенсії за вислугу років (виплати припиняються до остаточного звільнення).

Переїзд та зміна адреси проживання (може зникнути право на регіональні спецнадбавки).

Здобуття або втрату особливого статусу, наприклад, учасника бойових дій.

Зміни у навчанні дітей (якщо дитина померлого годувальника кинула університет або перейшла на заочну форму, надбавка скасовується).

Крім того, можливість переплати може виникати, якщо роботодавець надав недостовірні дані про розмір заробітної плати чи тривалість стажу.

Як швидко повідомити державу про зміни

Згідно з чинним законодавством, на інформування про особисті зміни громадянину відведено рівно 10 днів. Щоб не чекати судової тяганини та примусового відрахування до 20% від щомісячної пенсії, варто діяти на випередження.

Громадяни повинні самі проявити ініціативу та повернути зайве, інакше фонд зробить це у судовому порядку,

– наголошують у ПФУ.

Подати оновлені дані можна двома зручними способами: особисто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або зробити це дистанційно – через особистий електронний кабінет на сайті фонду.

Що відомо про інші причини втрати виплат?

Нагадаємо, як вже повідомлялося раніше, існують й інші підстави для призупинення нарахувань. Зокрема, такий розвиток подій чекає на тих, хто не використовував кошти зі своєї банківської картки шість місяців поспіль. Проте виплати можна поновити після особистого звернення та з’ясування обставин.

Також варто пам'ятати про банківські зміни. Клієнтам державного "Укрексімбанку" необхідно було до 15 вересня змінити фінансову установу, адже з 1 жовтня 2026 року цей банк повністю припиняє виплату пенсій та субсидій..