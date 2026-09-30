"Часу дуже мало": Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярда доларів

Україна ризикує втратити 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Чи отримає Київ ці кошти, залежить від швидкості ухвалення рішень урядом та Верховною Радою.

Чому Україна може не отримати кошти

Про це розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє 24 Канал.

За його словами, міжнародні партнери вже передбачили ці кошти, однак їх отримання тепер залежить від України.

Що стосується 29,5 мільярдів доларів – це кошти, які ми ризикуємо недоотримати до бюджету від міжнародних партнерів, якщо не виконаємо взяті на себе зобов’язання,

– зазначив прем'єр.

Що потрібно для отримання коштів

Наразі Кабмін перейшов у турборежим, аби до 15 жовтня виконати свою частину роботи і ухвалити всі необхідні постанови та урядові рішення.

І уряд гарантує, що всі ці рішення виконає,

– наголосив Корецький.

Він пояснив, що частину необхідного фінансування Україна зможе отримати після виконання саме урядових зобов'язань. Для решти коштів необхідне ухвалення відповідних законів Верховною Радою.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Необхідно прийняти все – і постанови, і закони. Тоді ми отримаємо всі гроші. Це критично важливо. Це необхідно зробити якнайшвидше.

Корецький повідомив, що уряд працює з Верховною Радою, аби 12 жовтня також зробити сесійним днем. Це дозволить проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання фінансування.

Чому це критично важливо для України

Прем'єр також підкресливщо затягувати з голосуваннями не можна, оскільки після ухвалення українських рішень партнерам ще потрібен час на власні процедури, а в України його дуже мало.

Річ у тім, що видатки державного бюджету прив'язані до конкретних дат, зокрема, зарплати та інші регулярні виплати. Їх потрібно фінансувати щомісяця, тому отримати міжнародну допомогу необхідно вчасно.

Ми передали депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти,

– зауважив прем'єр.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, ЄС пов’язує подальше фінансування України з виконанням реформ. Зокрема, Київ має ухвалити низку рішень для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та приведення законодавства у відповідність до норм Євросоюзу.