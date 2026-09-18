Росія б'є по складах з продуктами: Висоцький відповів, чи є ризик голоду

Постійні атаки ворога на склади змушують українців хвилюватися за наявність товарів у супермаркетах і подекуди штовхають до панічних закупок. Однак у Мінагрополітики запевняють, що дефіциту базових продуктів в Україні немає.

Яка ситуація з продуктами в Україні

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у спілкуванні з журналістами в п'ятницю, 18 вересня, заявив, що придбати необхідні товари можна в усіх населених пунктах країни, пише Суспільне.

Об'єктивно, голоду немає і не буде. Кожен споживач базові продукти може в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті купити,

– зазначив міністр.

Водночас посадовець визнав, що через цілеспрямовані російські удари по українських продовольчих складах та розподільчих центрах виникають тимчасові збої з доставкою харчів.

Як держава планує захистити бізнес

Також Висоцький розповів, що для підтримки бізнесу, який втрачає товари через атаки Москви, у проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачили 57 мільярдів гривень.

За словами міністра, ці кошти мають сформувати спеціальний фонд для компенсацій та страхування ризиків, пов'язаних зі знищенням товарів.

21 вересня Мінагрополітики планує провести зустріч із представниками асоціацій виробників і торговельних мереж. Сторони мають обговорити механізм відшкодувань.

Будемо обговорювати умови компенсації у разі повного чи часткового знищення товару внаслідок ударів по розподільчих центрах чи складах, щоб була відповідальність на рівних умовах з постачальниками та ритейлерами,

– пояснив міністр.

Нагадаємо, раінше Висоцький заявляв, що український агросектор виробляє більш ніж достатньо базових продуктів, тому загрози тотального дефіциту для українців немає.

Водночас через постійний російський терор українські торгові мережі екстрено перебудовують логістику, відмовляючись від класичного накопичення товарів на великих складах. Уряд навіть передав ритейлерам закритий список безпечних приміщень для релокації запасів.