Какова ситуация с продуктами в Украине

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в беседе с журналистами в пятницу, 18 сентября, заявил, что приобрести необходимые товары можно во всех населенных пунктах страны, пишет "Суспильне".

Объективно, голода нет и не будет. Каждый потребитель может купить основные продукты в той или иной торговой точке в любом населенном пункте,

– отметил министр.

В то же время чиновник признал, что из-за целенаправленных российских ударов по украинским продовольственным складам и распределительным центрам возникают временные сбои с доставкой продуктов.

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Также Высоцкий рассказал, что для поддержки бизнеса, теряющего товары из-за атак Москвы, в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено 57 миллиардов гривен.

По словам министра, эти средства должны пойти на формирование специального фонда для компенсаций и страхования рисков, связанных с уничтожением товаров.

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21 сентября Минагрополитики планирует провести встречу с представителями ассоциаций производителей и торговых сетей. Стороны должны обсудить механизм возмещений.

"Мы будем обсуждать условия компенсации в случае полного или частичного уничтожения товара в результате ударов по распределительным центрам или складам, чтобы ответственность распределялась на равных условиях между поставщиками и ритейлерами,

– пояснил министр.

Напомним, ранее Высоцкий заявлял, что украинский агросектор производит более чем достаточно базовых продуктов, поэтому угрозы тотального дефицита для украинцев нет.

В то же время из-за постоянного российского террора украинские торговые сети в экстренном порядке перестраивают логистику, отказываясь от традиционного накопления товаров на больших складах. Правительство даже передало ритейлерам закрытый список безопасных помещений для перемещения запасов.